19-годишният Алекс, който лети с 300 км/ч в София, духна в Дубай

Установена е самоличността на шофьора, който се похвали, че лети с 300 км/ч на Околовръстния път в София. Това е 19-годишният Алекс Сергеев Младенов от доспатското село Змеица, от скоро жител на столицата.

Вчера, 5 декември, "Труд news" разказа за страховитите практики на младия мъж, който често се величае, че кара бясно и прави опасни дрифтове с пилене на гуми в населени места. Най-честно е забелязван в района на кв. "Хаджи Димитър" и кв. "Левски" около бул. "Владимир Вазов".

Младенов сам публикува скандалните видеа в социалните мрежи, където парадира с висок стандарт на живот и лъскавия си автомобил. Именно със своя "Мерцедес" младежът развива животозастрашаващи скорости, които по чудо не са завършили с нечия смърт.

СВ1515ТА е регистрационният номер на автомобила на Младенов.

След като безотговорните му появи бяха разкрити от Иван Владимиров, администратор на групата "Катастрофи в София", Младенов е отпрашил за Дубай. Той е бил открит в телефонен разговор от органите на реда, а пред властите младият мъж заявил, че ще се завърне в България през януари.

Очаква се тогава да му бъде връчена глоба в размер на 3000 лв., а книжката му ще бъде отнета за период от една година. Това е максималното наказание, предвидено от закона за дрифт, тъй като скоростта от 300 км/ч във видеото не може да бъде доказана.

Справка в Търговския регистър показва, че младият мъж е собственик на фирма за електронна търговия. Младенов управлява онлайн магазин, чиято дейност е свързана с разработване на софтуер и консултиране в областта на информационните технологии.

Клиповете му предизвикаха вълна от обществено недоволство, а организации и сдружения, които водят дългогодишни битки срещу войната по пътищата, настояха за спешна промяна в НК за подобен вид пътни прояви.

19-годишният Алекс Сергеев Младенов обича да парадира с висок стандарт на живот, често се снима с часовници, пури и скъпи автомобили.

Само преди по-малко от месец "Труд news" съобщи за инцидент с друг 19-годишен водач, отново с "Мерцедес", който се заби с бясна скорост в стълб на светофар на оживен столичен булевард.

Младият шофьор се казва Нидал Мохамад и е син на уважавания лекар д-р Насер Мохамад, водещ специалист по ортопедия и травматология. Мохамад се блъсна в стълба на 20 ноември посред бял ден.

Прелюбопитна подробност е, че двамата 19-годишни любители на марката и високите скорости са се познавали, научи "Труд news" от свои източници. Часове, след като инцидентът с Насер Мохамад стана публично достояние, той поднесе своите извинения на семейството си и обществото.

Така изглежда колата на 19-годишния шофьор Нидал Мохамад, син на изтъкнатия д-р Насер Мохамад, водещ специалист по ортопедия и травматология. Снимка: Катастрофи в София/Facebook

Скандалното видео на Младенов бе публикувано в "Катастрофи в София".

Алекс Младенов винаги е с приятел на съседната седалка, който заснема проявите му.