Полицай уволнен заради убийство в Цалапица, осъди МВР

Вътрешното министерство трябва да му плати 7000 лв.

Майката на жертвата е в шок

Полицаят Дамян Капов, който беше уволнен за уронване престижа на полицията след убийството в Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов, осъди МВР. Той е поискал 15 000 лв. за причинените му морални вреди, но Административният съд в Пловдив реши да му бъдат изплатени 7000. Според магистратите дисциплинарното уволнение на шефа на “Криминална полиция” от районното в гр. Стамболийски е било незаконосъобразно и той е преживял тежък психически и емоционален срив.

Майката на убития Митко избухна, след като разбра за решението на съда. Тя каза, че Капов е отказал след изчезването на Митко да бъде отворен профилаът му в социалните мрежи и е посъветвал близките сами да си намерят хакер, който да го направи. “Очаквахме, че поне ще има виновен за забавяне на издирването и откриването на Митко след 7 дни, но се оказва, че такъв няма.

Това е поредният шамар за нас от правосъдието. Цяла седмица никой не тръгна да го издирва, ние си сваляхме записи, ние си правихме разследване”, каза Атанаска Бакалова. За забавяне на разследването бяха уволнени трима души - директорът на ОДМВР в Пловдив Димитър Костадинов, началникът на РПУ-Стамболийски Ангел Керпиев и Дамян Капов. Всички те бяха възстановени на работа, след като заведоха дела срещу вътрешното министерство.

След дълго издирване, за убийството беше задържан Ангел Бизюрев, който успя да избяга в Германия след зверството. Той беше осъден на 15 г. затвор, защото съдиите решиха, че убийството не е умишлено. Двамата близнаци Борислав и Валентин Динкови, които му помагали да пренесе и зарови тялото на жертвата, получиха по 4 г. затвор.

На 6 ноември Апелативният съд в Пловдив ще гледа делото на втора инстанция и майката на Митко се надява Бизюрев да получи доживотна присъда. Тя е категорична, че синът є е умъртвен умишлено, защото след побоя, който му е нанесъл Ангел, той е можел да бъде спасен, ако е била извикана Спешна помощ, но вместо това е бил заровен под строителни отпадъци край Цалапица.