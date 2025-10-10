Бащата на Сияна: Защитата на Бургазлиев използва решенията срещу актовете на и.ф. гл. прокурор Сарафов, за да спре делото

Двете решения срещу актовете на и.ф. главен прокурор на Борислав Сарафов са използвани от защитата на Николай Бургазлиев, която иска да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването. Това предупреди Николай Попов, бащата на малката Сияна, която загина в катастрофа до Телиш.

Попов, публикува емоционален пост във фейсбук по повод делото на Никола Бургазлиев и показа документа с искането на защитата на Бургазлиев. "Споделяйте! За да не се измъкне един убиец!", зове бащата.

Ето какво пише почерненият баща:

"За жалост се оказах прав. Двете решения на Лада Паунова и Бисер Троянов, с които се поставят под съмнения актовете на и.ф. главен прокурор на Р. България Борислав Сарафов веднага бяха използвани от защита на Никола Бугазлиев, който прегази Марти и уби майка му Христина.

Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такова е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличие на наркотици в кръвта му.

Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна……

Поредният убиец се готви да излезе сух.

Когато политиката навлезе в съдебната зала резултатите са налице.

Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Никога.

Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност?"