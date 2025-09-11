Малолетни пребиха свои връстници в градския парк в Ботевград, прокуратурата образува разследване

Две момчета, на 14 и 12 години, биха и унижаваха свои връстници в градския парк в Ботевград. Инцидентът е станат във вторник вечерта.

Районна прокуратура – Ботевград ръководи разследване на извършено престъпление по чл. 325 от НК – хулиганство.

Две от пострадалите деца са били откарани в спешното отделение, за да бъдат прегледани, а на едно от тях е откраднат и портфейлът.

По Нова ТВ родители разказаха, че всичко се случило около 21 – 21:30 часа. „Нашите деца играят всяка вечер в този парк, който е пълен с деца. В един момент получих обаждане, че са бити и унижавани от други деца. Когато дойдохме – на място имаше полиция и други притеснени родители. Децата трепереха, на едно му течеше кръв от носа, друго беше с разбита устна. Бяха насинени”, обясни баща на пострадало дете.

Малолетните, нанесли побоя, избягали. По думите на родителите те били доведени в местното РУ след 15-20 минути по-късно, а с тях имало и родител. „Доколкото знаем едното момче, проявило агресията, след месец ще навърши 15 години. Другото е около 13-годишно. Разбрахме, че по-голямото момчето тренира бокс в местен спортен клуб”, посочи мъжът.

По думите на родителя „не е било само бой” това, на което е бил подложен синът му. „Унижавали са го. Него и други деца. Плюли са ги. Накарали са ги да си наведат главите напред на пейките и тогава са ги удряли”, разказа той.

Наблюдаващият прокурор е дал конкретни указания на разследващия орган –провеждане на разпити на свидетели, в т.ч. и в Синя стая, освидетелстване на пострадалите и назначаване на съдебномедицински експертизи, както и съдебнопсихиатрична експертиза на извършителите, извършване на разпознавания, приобщаване на записи от видеокамери в района към доказателствата по делото, съобщиха от прокуратурата.

При разследването ще бъде изследвано наличието и на други престъпни състави.

В зависимост от резултатите и събраните доказателства по делото ще се направи преценка относно ангажирането на наказателна отговорност на извършителите на деянието.

За този вид престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. За непълнолетните извършители законодателят е предвидил замяна на наказанията с по-леки от предвидените, които ще се преценяват в конкретния случай.

Съгласно българското законодателство малолетните лица (под 14-годишна възраст) са наказателно неотговорни, поради което за тях може единствено да бъдат приложени възпитателни мерки от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.