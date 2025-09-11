Младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион

Двама младежи пребиха жестоко шофьор на камион във Видинско. Окръжната прокуратура води досъдебно производство за грабеж с причиняване на средна телесна повреда.

62-годишният мъж е нападнат в района на с. Медовица на 8 септември.

Извършителите са установени – С.В., на 20 години, и И.И., на 17 години.

С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. С.В. е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.

Те отнели от И.И. златна верижка, а от кабината на влекача - телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта. По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.

На пострадалия е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.