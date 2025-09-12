Съдът гледа мярката на Благомир Коцев

Софийският градски съд решава дали да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Преди дни защитата на Коцев внесе искане за промяна на мярката му за неотклонение.

След 10-часово заседание през юли Апелативният съд в София остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов.

В мотивите си тогава съдът отбеляза, че активната роля в престъпната група имали съветниците, а кметът по-периферна.

Магистратите пуснаха на свобода срещу подписка четвъртия обвинен – бизнесменът Ивайло Маринов.

Обвиненията срещу тях са за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари, като са в ареста от 8 юли.