18-годишен шофьор навъртял четири акта за дрифтове

Слагат още камери за борба с пътните нарушители в Добрич

От началото на тази година Пътна полиция в Добрич е съставила 7 акта за дрифтове, четири от които са на един и същи 18-годишен шофьор. Това стана ясно на заседание на комисията по обществен ред и сигурност към добричкия местен парламент с участие и на органите на реда, което бе свикано заради множеството жалби от граждани за шумни и опасни нощни гонки и дрифтове по определени улици и булеварди, където и денем много коли карат с превишена скорост.

Полицейските патрули редовно стоят на проблемните места, включително с необозначени автомобили. За контрол на скоростта е осигурена допълнително една тринога, а до две седмици по решение на Общинския съвет видеонаблюдението в града ще бъде подсилено с още 33 камери, които ще подпомагат и работата на полицията. Част от устройствата ще бъдат монтирани на пешеходни пътеки край училищата.В тон с новите разпоредби на Закона за движение по пътищата други 5 камери с радари за скорост ще бъдат разположени в отсечките, за които има сигнали за гонки. От полицията апелираха добричлии да подават сигнали за груби пътни нарушения с точни данни - дата, час и място, за да може служителите на реда бързо да установят виновника с помощта на общинското видеонаблюдение.