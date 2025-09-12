Бургазлия потроши линейка с манивела

Бургазлия заплашил екип от Спешна помощ и потрошил линейката им с манивелата на собствения си автомобил - Субаро. Това е станало в близост до държавната болница - УМБАЛ.

Мъжът се разярил, че линейката не му прави път и му пречи на движението, извадил металния лост и го размахал срещу медиците, нанесъл удари по специализираното возило, а после извадил и пистолет, който размахал заплашително.

От екипа на "Спешна помощ", както и очевидец на случилото се, твърдят, че агресивният мъж ги е заплашил с убийство.

"Знаем кой е извършителят, това е 51 годишен бургазлия - Светлин С. След случилото се, той се е укрил и в момента го издирваме", казаха пред "Труд news", от ОДМВР.