Мъж е в болница след катастрофата между кола и камион на "Цариградско шосе"

Един човек е пострадал след снощната катастрофа между кола и камион на "Цариградско шосе" в София.

Камионът се е движел в насрещното платно. Инцидентът е станал в 23:30 ч., след като лекият автомобил се удря в предната част на камиона, който по това време мие част от пътното плътно на булеварда.

От МВР обясниха, че водачът на автомобила е настанен в болница. Той е 30-годишен. Към момента не е ясно какво е неговото състояние. От СДВР заявиха за БНТ, че тестовете за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

От Столичната община заявиха, че фирмата-изпълнител има ангажимент да осигури организацията на движението по време на извършване на дейности по чистотата и че такъв инцидент не се е случвал от 10 години насам.