8-годишно дете падна от парашут и загина в морето (обзор)

Фатален полет на височина 40-50 метра

Дете на 8 години загина, падайки от парашут в морето край Несебър. Инцидентът стана пред хотел “Афродита” около 13 ч. Момченцето от Разлог и майка му са били на атракциона, наречен парсейлинг, при който моторна лодка тегли парашут. Нещастието се случило, когато куполът се издигнал на височина 40-50 метра, казаха очевидци.

Много хора на плажа видели как изведнъж малкото тяло полита към водата. В същото време майката останала във въздуха. Целият плаж се е паникьосал и мнозина се втурнали към морето, за да спасяват детето. То бързо било извадено от водата, но въпреки предприетите спешни реанимационни действия, е починало.

Пристигналите полицаи задържали трима души, ангажирани с предоставянето на парасейлинга на плажа в Несебър. По случая е образувано досъдебно производство, но е рано още да се говори за обвинения. Ще се изчакат и резултатите от аутопсията на загиналото дете, казаха запознати с разследването.

Това е вторият голям инцидент само за броени дни в курорта, след като в четвъртък 18-годишно момче от Несебър с взето взето под наем атракционна АТВ, тип “Хамър” помете и рани три деца и трима възрастни. Районният съд в Несебър пусна в събота младежът под домашен арест, но днес от прокуратурата заявиха, че ще протестират по-леката мярка пред Бургаския окръжен съд.