8-годишно дете е загинало след падане при полет с парашут в Несебър

Трагичен инцидент е станал в Несебър.

По първоначална информация 8-годишно дете е загинало след падане при полет с парашут.

Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър.

Около 13.08 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг - атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м. паднало 8 годишно момченце от Разлог.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия детето починало. По първоначални данни детето, заедно с майка му, са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха.

Целият плаж се е паникьосал. Мнозина са се втурнали към детето в морето и се опитали да го спасят, но въпреки предприетите спешни реанимационни действия, момченцето е починало.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг". По случая е образувано досъдебно производство.