Окончателно: НС ограничи до 20 избирателните секции извън посолствата в страни, които не са в ЕС

Парламентът окончателно прие промяната в Изборния кодекс, според която в държави извън Европейския съюз (ЕС) могат да се откриват до 20 избирателни секции.

Със 117 гласа "за", 82 "против" и 10 "въздържал се" народните представители одобриха предложението на "Възраждане".

"Продължаваме промяната-Демократична България" предложиха броят на секциите да бъде увеличен на 100, но предложението им не бе подкрепено.

Секции извън дипломатическите и консулските представителства ще се откриват при минимум 40 подадени заявления за гласуване.