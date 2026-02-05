Зимното издание в Бургас е официално открито от проф. Петър Стоянович

Фестивал за документалното кино

Зимното издание на DOCK International Documentary Historical Film Festival беше официално открито в Регионалната библиотека „Пейо К. Яворов“ в Бургас от директора на фестивала - историкът проф. Петър Стоянович.

Най-големият форум за международно историческо документално кино тази година е посветен на жените през Втората световна война и представя филми, които разказват за смелостта, силата и често премълчаваната роля на жените в световната история.

Прожекциите се провеждат на няколко локации – в Библиотеката, Младежкия международен център и Културен дом НХК.

„Зимното издание на DOCK е още една възможност бургаската публика да има пълноценна среща със стойностно филмово изкуство. Темата за ролята на жените в историята е изключително важна, защото ни позволява да погледнем световната история от различен ъгъл“, каза по време на откриването проф. Стоянович по време на откриването.

Фестивалът започна с филма „Съединението: 140 години по-късно“ на режисьора Лъчезар Аврамов, след което зрителите разговаряха с проф. Стоянович. Събитието бе реализирано по програмата за учащи на DOCK, съвместно с РИО, като за учениците прожекцията се превърна в повод за размисъл, диалог и среща с живата история.