Вино за влюбените в музея на Бургас

Мечтата за плодородие на лозята

Свещеникът Валентин излекувал с любовно послание сляпо момиче

Цяла седмица - в дните от 9 до 14 февруари 2026 г., всяка влюбена двойка, която посети етнографската експозиция на музея в Бургас, ще получи две чаши искрящо червено вино. Подаръкът е по повод Деня на любовта и виното – 14 февруари.

Легендите разказват за празниците през втория месец в годината, че още далеч в миналото, те са свързани с мечтите на хората за плодородие, както и със свещеника Валентин, излекувал с любовно послание сляпо момиче.

14 – ти февруари е чакан празник, както от почитателите на виното, така и от влюбените. Традицията повелява на 1 – ви февруари (стар стил) или на 14 – ти февруари (нов стил,) мъжете да зарязват лозята. Те избират цар, когото кръщават Трифон. Оттук идва и името на празника – Трифон Зарезан.

Младите хора задължително трябва да знаят и обичая Трифон Зарезан, защото той е уникален, коментират от Етнографския музей.

Рано сутринта, с прясно омесена пита, печена кокошка и бъклица вино, стопаните тръгвали всеки към своето си лозе. Там зарязвали три лозови пръчки, които поливали със светена вода и посипвали с пепел. После избирали „цар на лозята“. Добре било да е уважаван стопанин, а през изминалата година лозето му да е родило най-много.

Всички присъстващи казвали: „Честито Трифонство!“, а той – „царят на лозята“, на всеки подавал бъклица с вино и благославял: „Хайде, да бъде честито и берекетлия! На всяка лоза по шиник!“.

Често някой мъж се скривал зад лозата и питал:„Трифоне, виждаш ли ме ?“, а „царят“ отговарял: „Наесен хич да не те виждам от грозде!“

Следвала богата гощавка и прибиране към селото. Трифон окичвали с венец от лозови пръчки, поставяли го на колесар, който теглили самите лозари. Минавали през всички къщи, а стопанинът ги черпел с вино.

За празника на любовта, ресторантите в Бургас са със специални менюта, сюрпризи и уникална музика. За съжаление, все още е студено и е рано за изнесените ритуали до Казиното, които се провеждат буквално на метри от морето. Няма и круизи с катамарана до остров „Света Анастасия“, където сезонът започва в края на месец май, но в замяна на това има много записвания за венчавки, макар и след датата 14 – ти февруари.

Рисковано е сега корабът да пътува само за сватби до острова. Морето много често е бурно и преходът до там е труден, казаха морски вълци. Те коментираха, че морето се обръща буквално за минути, като особено през зимните дни. Освен това, още се помни случаят, когато младоженецът и роднините му стигнали до острова, а булката с нейните близки останала на Морска гара за втория круиз. В това време, започнала буря и се наложило да ги превозят с катер до „Света Анастасия“, за да се състои церемонията, припомнят бургазлии.