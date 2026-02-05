Издигат монумент в памет на загинали полицаи в двора на варненски храм

Паметник, отдаващ почит на загинали при изпълнение на служебния си дълг полицаи, ще бъде издигнат в двора на храм „Св. Архангел Михаил“ в центъра на Варна.

Инициативата е на ръководството на Областната дирекция на МВР, откъдето съобщиха, че от 1995 г. живота си са загубили 11 служители на реда.

Това ще е единственият паметник в града, посветен на тяхната саможертва, посочват от ОДМВР. Оттам вече имат идеен проект за монумента и отправиха благодарност към Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и отец Георги от храм „Св. Архангел Михаил“ за предоставената възможност за реализиране на благородната инициатива.