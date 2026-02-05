Евакуираха кокошки и зайци заради рязко покачване на нивото на реката в Неделино

В Неделино бяха евакуирани кокошки и зайци от животновъдна ферма заради рязко покачване на нивото на реката с около метър и половина, съобщи заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Той уточни, че обектът се намира в долната част на града, в близост до реката, и е бил застрашен от заливане. Екип на пожарната, съвместно със собствениците, е евакуирал около 30 кокошки и зайци.

Петров допълни, че до обяд е имало реална опасност реката да залее един от изворите, захранващ половината от града. Към момента обстановката се нормализира.

По думите на кмета на Неделино Боян Кехайов се е активизирало свлачище в село Еленка, като падналата земна маса е навлязла на пътното платно. В село Бурево е паднала земна маса зад къща, а в Неделино е подаден сигнал за опасност от наводнение на друг жилищен имот.

В момента интензивността на валежите е намаляла и реката вече се оттича нормално.

По-рано днес кметът Кехайов отправи призив към жителите на града да преместят паркираните автомобили и домашните животни, намиращи се в близост до речните корита. Той апелира и да не се предприемат рискови действия при преминаване през нерегламентирани извънмостови участъци.

В общинската администрация на Неделино е сформиран кризисен щаб с участието на представители на Общината, МВР, пожарната и гражданска защита, които следят усложнената обстановка и са в готовност да реагират на всеки подаден сигнал.

Към момента няма населени места без електрозахранване и водоподаване, както и затворени пътища към тях.