Инцидент с румънски корабен конвой на пристанището във Видин, има сериозни щети

Румънски корабен конвой от шлепове и тласкач, който е бил на котва в района на видинското пристанище „Север“, е скъсал котвена верига и носейки се по течението на река Дунав е причинил значителни материални щети по инфраструктурата на пристанище Видин. Сред засегнатите от удар на конвоя са понтон при Телеграф капия, деформирани и наклонени са електрически стълбове, монтирани върху понтона. Към понтона, собственост на ТД „Бонония“-Видин, е била швартована (привързана) моторна яхта. Ударен е и кораб привързан, към брега, в близост до търговски обекти-ресторант „Корабчето“, изкъртен е един пал (стълб край ръба на пристан за привързване на кораби), разрушени са асфалтови и бетонни настилки в контактната зона между брега и понтона.

Местата, крайречната дига, където са нанесени сериозни материални щети, са своевременно обезопасени със сигнални ленти.

Впоследствие румънският конвой, който се е движел по течението на р.Дунав, което е 5 км/ч., е задържан от българските компетентни органи.

По случая от пресцентъра на Министерството на транспорта съобщиха, че „ инцидента е станал на 1 февруари в района на пристанище Видин. Регистрирано е нарушение на Задължителните правила за българските пристанища по река Дунав. Нарушението е свързано с неспазване на чл. 36, ал. 1 от правилата, което е довело до скъсване на котвената верига на несамоходен безекипажен кораб COF33. Съдът е бил част от група, включваща още два несамоходни плавателни съдове COF30 и COF31, които не са били с отдадени котви.

Трите несамоходни кораба са част от конвой, воден от моторен кораб SUNRISE, като всички плавателни съдове са регистрирани в Румъния и са собственост на румънския оператор SC COFCO INTERNATIONAL SRL, уточняват в прессъобщението от МТ.

В резултат на скъсаната котвена верига групата съдове е започнала дрейф по течението на река Дунав – от км 792 до района на с. Ботево (км 773). Плавателните съдове са били своевременно установени и върнати обратно в пристанище Видин от моторния кораб SUNRISE, към чийто състав принадлежат.

Във връзка с установените нарушения са образувани две административно-наказателни производства за неспазване на изискванията за безопасност на корабоплаването и Задължителните правила за българските пристанища по р. Дунав. Като отговорни лица по тях са привлечени капитанът и корабособственикът.

В неделните часове на 1 февруари 2026 г. са констатирани и повреди по пристанищни съоръжения в пристанище Видин. Към момента няма преки доказателства, които да установяват причинно-следствена връзка между инцидента и нанесените щети. Обстоятелствата се изясняват, но предвид категоризацията на събитието не се предвижда провеждане на разследване от страна на контролните органи.

Представители на корабособственика са на място във Видин и провеждат срещи със собствениците на засегнатите съоръжения с цел доброволно уреждане на евентуални претенции, пише още в съобщението на пресцентъра на МТ.