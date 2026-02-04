Данни от „Евробарометър 2025“: България има негативни нагласи за бъдещето на ЕС

България се откроява с крайно негативни нагласи спрямо бъдещето на ЕС и икономическото си положение според оповестените данни изследването “Евробарометър 2025” на Европейския парламент.

Средно за ЕС 57% от гражданите заявяват, че са оптимисти за бъдещето на ЕС срещу 39%, които са песимистично настроени. В България 45% от анкетираните посочват, че гледат оптимистично на бъдещето на ЕС, докато 46% са песимисти. Това поставя страната на едно от последните места в Съюза по този показател.

Средно 26% от гражданите на ЕС очакват личният им стандарт на живот да се влоши през следващите пет години. У нас този дял е 34%, което е най-високият резултат в ЕС. Той нарежда страната ни на първо място по страх от обедняване.

На равнище ЕС, 40% от гражданите посочват инфлацията, растящите цени и разходите за живот като водещ приоритет, по който Европейският парламент трябва да работи. В България този показател е 45%, което ни поставя сред първите в ЕС по тревога от поскъпването.

79% от хората в България са притеснени от войни и конфликти, а 71% - от неконтролирана миграция. 77% са силно притеснени от дезинформация, 69% - от фалшиво съдържание, генерирано от изкуствен интелект, а 74% - от защитата на личните данни. Средно за ЕС тези притеснения са по-малки.