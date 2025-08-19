МЗ е разпоредило проверка на инцидента с починалото дете в Несебър

Министерството на здравеопазването (МЗ) е разпоредило незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас заради инцидента с починалото дете в Несебър. Това съобщават от пресцентъра на здравното министерство.

Дете на 8 години загина в понеделник, падайки от парашут на височина 40-50 метра в морето край Несебър.

От МЗ изразяват и съболезнования към близките на детето.

По данни на ведомството, първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента, е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип.

"Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ", уверяват от МЗ.

От Министерството на туризма също коментираха трагичния инцидент, като заявиха, че той поставя въпроси, които надхвърлят правомощията на ведомството.

„Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.