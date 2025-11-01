Костадинов: Еничарите мразят Милен Русков, защото е по-талантлив от тях

Разбрах, че еничарската общност се е нахвърлила на талантливия писател Милен Русков заради това, че има мнение, различно от тяхното.

Не съм изненадан. Еничарите мразят всичко българско и родно, а Русков е автор на книги, описващи по толкова живописен начин българската история, че се четат от млади и стари, от бедни и богати.

Филмът по романа му "Възвишение" се превърна в модерен феномен и накара хиляди млади българи да направят нещо невиждано след 1989 г. - да отидат на кино, за да гледат български филм.

Освен това обаче Милен Русков е и изключително даровит, а това е допълнителна причина еничарите да го мразят - защото ненавиждат талантливите българи.

Затова пък ние, българите, на свой ред трябва да подкрепяме сънародниците ни като този наш писател.

Пълна подкрепа за Милен Русков!