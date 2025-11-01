Адвокат от Пловдив: Не съм фен на фолка, но днес и утре цял ден ще слушам Цеца

"Не съм много по попфолка, а още по-малко по сръбския му вариант, но днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величкович. Жената просто трябва да бъде подкрепена, защото е на страната на истината. Певицата е образована, познава историята и е любител на истината".

Това заяви уважаваният пловдивски юрист Тодор Кръстев, след като по-рано стана ясно, че сръбската изпълнителка е развяла българското знаме пред македонската публика снощи, 31 октомври.

"Труд news" припомня, че скандалът в момента тема номер едно в медиите в РСМ.

"Това трябваше да бъде обикновен концерт в спортна зала „Гемиджии“ във Велес, но превърна в истинска драма", пише местният сайт "Аеродромци".

"Цеца провокира сцена, която никой от присъстващите не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове „Срам!“ и „Това е Македония!“, а някои от посетителите възмутено напуснаха залата и не догледаха концерта, за който на всичкото отгоре си бяха платили", коментира репортер от информационния портал.

"Сръбската турбофолк звезда Цеца Величкович се е появила на концерта си в Велес - С. Македония, загърната в огромно българско знаме, което е отказала да махне и от време навреме е развявала. Всичко това ме кара да направя два извода: Първият е, че очевидно външното ни разузнаване работи чудесно, и втори, че просто жената е образована, познава историята и е любител на истината", написа адвокат Кръстев в социалните мрежи.

Междувременно в съседна Македония настояват Величкович да даде обяснение защо е провокирала публиката с жеста си. На този етап и организаторите на събитието се въздържат от коментари. Самата Цеца също отказва да отговори на въпросите на македонските медии.



