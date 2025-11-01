Цеца Величкович развя българското знаме в Македония, освиркаха я (ВИДЕО)

Сръбската мегазвезда Цеца Величкович ядоса македонската публика, появявайки се на сцената обвита в българския трибагреник.

"Това трябваше да бъде обикновен концерт в спортна зала „Гемиджии“ във Велес, но превърна в истинска драма", пише местният сайт "Аеродромци".

"Цеца провокира сцена, която никой от присъстващите не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове „Срам!“ и „Това е Македония!“, а някои от посетителите възмутено напуснаха залата и недогледаха концерта, за който на всичкото отгоре си бяха платили", коментира репортер от информационния портал.

Видеото светкавично плъзна из социалните мрежи и предизвиква лавина от коментари. Някои осъждат Цеца за умишлена провокация, други твърдят, че не е знаела какво се случва и едва ли го е направила, за да насади неприятни усещания у публиката си и почитателите си.

Медиите в Република Северна Македония информират, че все още няма официално изявление от организаторите на събитието, а обществеността очаква реакция от самата изпълнителка. Те настояват тя да обясни защо излезе да пее с българския флаг.