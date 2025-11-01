Спомен за Милен

Създателите на документалния филм, посветен на журналиста Милен Цветков, отправиха призив навръх Деня на народните будители. Авторите на лентата го определиха като съвременен будител и призоваха хората, които го обичат, да изгледат напълно безплатно и свободно филма, озаглавен с краткото име "Милен".

"Днес почитаме хората, които събуждат духа – онези, които ни карат да мислим, да питаме, да търсим истината и да не спираме да вярваме, че можем да бъдем по-добри. Милен Цветков беше именно такъв будител – не по учебник, а по сърце. С думите си, с неудобните въпроси, с неподправената си честност той не ни оставяше безразлични. В този ден ви каним да си спомним Милен – не само като журналист, а като човек, който вярваше, че свободата на мисълта е най-ценното, което имаме", пишат от продукцията.

Денят на будителите тази година съвпада и с Архангелова задушница. Милен Цветков загина трагично на 19 април 2020 г.

Тогава, навръх Великден, той бе пометен с жестока скорост от младия Кристиян Николов. Инцидентът се случи посред бял ден и пред очите на десетки очевидци в София.

Травмите на журналиста са били несъвместими с живота, категорични бяха лекарите, които дадоха всичко от себе си, за да го спасят.

В хода да разследването стана ясно, че Кристиян Николов е употребил няколко вида дрога, преди да се качи в мощния си джип и натисне до краен предел газта. По това време Цветков е спрял да чака на червен светофар. Бил е препасан колан. Тогава Николов го помита и убива на място.