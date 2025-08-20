Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и то полетя

„И само за част от секундата – чух звук, като „так-так“. Скъсаха се коланите, които трябваше да го държат. Видяха се разплетени конци. Първо се скъса единият, после вторият – и той полетя. Никой не реагира долу. Опитах се да се откопчая, да сляза при него, но не успях. Парашута стоя във въздуха, а аз крещях. Никой не ми помагаше. После лодката тръгна в обратна посока – дори не знаеха къде е паднало детето. Махах с ръце, за да ги насоча. Вече го губех от поглед, а продължавах да вися горе“. Това каза пред bTV майката на загиналото на атракцион в Несебър 8-годишно дете.

„Дойде джет и го качиха, а мен още ме държаха горе. След като ме свалиха, помолих да ме закарат при него или поне да ми кажат как е. Лекарката на плажа направи каквото можа. Бях до нея през цялото време, помагах, докато дойде линейката. Закъсня доста. После казаха, че трябва да дойде реанимационна линейка – и тя също закъсня“, споделя жената.

„Никой не ми се представи. Не казаха от коя фирма са, нито име. Не съм подписвала никакъв документ. Не ни проведоха инструктаж, не ни обясниха какво предстои. Абсолютно нищо“, подчертава Мария Данева.

„Бях проверила в сайта – пишеше, че атракцията е безопасна за деца над 3 години. Реших, че щом е на 8, вече може. Че е достатъчно голям. Моето дете го няма. Какво е справедливост? Никой не може да ми го върне. Просто искам хората да знаят какво се е случило“, каза още тя.

„Всяка година сме в Несебър, откакто се е родило детето. Винаги отсядаме на едно и също място – там е много хубаво. Откакто навърши пет, започна да се впечатлява от атракциите. Гледаше ги, радваше им се и всяка година ни молеше да го качим. Миналата и по-миналата година му отказвахме – казвахме, че още е малък, въпреки че пише, че са подходящи за деца над 3 години. Би трябвало да е безопасно“, разказва майката Мария Данева.

„Тази година вече ги чакаше. Първия ден ги нямаше, втория също. На третия, когато най-сетне ги видя, се развълнува. Бяхме на почивка, той тичаше, радваше се и пак започна да моли да го качим. Отидохме... но нямаше никакъв инструктаж, нищо не ни обясниха“, каза майката.