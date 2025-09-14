Кръстовден е

Днес православната църква чества един от големите си празници - Въздвижение на светия кръст Господен, познат като Кръстовден.

За празника в центъра на храма се изнася от олтара богослужебният кръст. Църквата приканва вярващите да му се поклонят, защото именно на кръста Христос претърпя страдания и принесе себе си в жертва за спасението на човечеството от греха и смъртта.

На този ден църквата извършва поклонение пред Светия и животворящ Кръст Господен. По традиция на Кръстовден се спазва строг пост. Според народния обичай този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Осветява се семето за посев и се започва гроздоберът.

Имен ден празнуват Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана.