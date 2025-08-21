Община Бургас закупува терени за 200 паркоместа

Решават проблема със струпването на коли

В ключов комплекс

Кметът на Бургас Димитър Николов предлага Общината да закупи терени на бул. „Мария Луиза“ и там да бъдат изградени 200 паркоместа. Терените са собственост на НКЖИ и „БДЖ Товарни превози“.

Община Бургас е готова да изгради около 200 паркоместа на бул. „Мария Луиза“ и така частично да реши проблема с паркирането в к/с „Възраждане, се казва в докладната записка, която ще бъде разгледана на предстоящата общинска сесия, която е насрочена след броени дни – на 26 август.

Местната администрация започна работа по проекта още в началото на годината, когато Общинският съвет одобри промени в Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на булеварда.

Терените там обаче са държавна собственост – на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на „БДЖ Товарни превози“. След серия от разговори с ръководствата на двете компании и ресорния министър стана ясно, че НКЖИ могат да прехвърлят безвъзмездно собствеността върху техните терени.

„БДЖ Товарни превози“ обаче е търговско предприятие и по закон не може да се разпорежда безвъзмездно с терените си. Единствената възможност те да станат общинска собственост е чрез покупко-продажба.

За това и кметът на Бургас Димитър Николов предлага на Общинския съвет Общината да закупи необходимите ѝ терени.

„По този начин ще се реши проблемът с паркирането в най – натоварения бургаски комплекс „Възраждане“ и ще се сложи край на струпването на коли там“, коментираха преди сесията общинските съветници. Най - вероятно те ще подкрепят предложението на кмета Николов за закупуването на терените единодушно.

Междувременно, от Община Бургас съобщиха, че продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата в ж.к. „Братя Миладинови“, като се налага пълно затваряне на кръстовището на ул. „Струма“ с ул. „Одрин“ от 11:00 часа вчера, за три седмици.

По тази причина се въвежда временна организация на движението в района, като движението на превозни средства в посока от ул. „Одрин“ към комплекс „Братя Миладинови“ и обратно, ще е затворено.