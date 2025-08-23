Тръмп ясно e заявил пред Киев, трябва да се съгласи на сделка предимно при условията на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно e заявил пред Киев, че за да се постигне прекратяване на огъня, Украйна трябва да се съгласи на сделка предимно при условията на Русия. Това съобщи NBC News, позовавайки се на източник в Белия дом.

Според негова информация, публикацията на Тръмп от 21 август в Truth Social, че Украйна, намирайки се в чисто отбранителна позиция, не е в състояние да спечели конфликт с Русия, трябва да се възприема като „сигнал, че Украйна ще трябва да се съгласи на сделка до голяма степен при условията на Русия“.

Според друг източник на канала, администрацията на Тръмп „не е готова да се откаже“ от въпроса за разрешаването на конфликта и е убедена, че „той не може да бъде решен с военни средства“.