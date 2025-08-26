Тръмп уволни управителя на Федералния резерв Лиса Кук

Заради обвинения за ипотечни кредити

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че уволнява гуверньора на Федералния резерв Лиса Кук, заради предполагаеми нередности при получаването на ипотечни кредити, съобщава Reuters. Това е безпрецедентна стъпка, която може да тества границите на президентската власт над независимия орган за парична политика, ако бъде оспорена в съда.

Тръмп заяви в писмо до Кук, първата афроамериканка, заемала пост в управителния орган на Федералния резерв, че има „достатъчно основания да я освободи от длъжност“, тъй като през 2021 г. Кук е посочила в документи за отделни ипотечни кредити за имоти в Мичиган и Джорджия, че и двата са основни жилища, в които възнамерява да живее.

Кук отговори няколко часа по-късно в изявление, изпратено по електронна поща до репортери чрез адвокатската кантора на адвокат Аббе Лоуел, в което заяви, че „по закон не съществуват основания и той няма правомощия“ да я отстрани от длъжността, на която е назначена от бившия президент на САЩ Джо Байдън през 2022 г. „Ще продължа да изпълнявам задълженията си, за да помогна на американската икономика.“

Лоуел заяви, че „исканията на Тръмп са лишени от всякаква процедура, основание или правна власт. Ще предприемем всички необходими действия, за да предотвратим този опит за съдебно действие“.

Въпросите относно ипотеките на Кук бяха повдигнати за първи път миналата седмица от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране на САЩ Уилям Пулте, който отнесе въпроса за разследване до генералния прокурор Памела Бонди.

Въпреки че мандатът на управителите на Федералния резерв е структуриран така, че да надхвърля мандата на даден президент, като мандатът на Кук продължава до 2038 г., Законът за Федералния резерв позволява отстраняването на действащ управител „по основателна причина“.

Юристи и историци заявиха, че множеството въпроси, които биха могли да бъдат повдигнати в съдебно обжалване, биха обхванали въпроси, свързани с изпълнителната власт, уникалния квази-частен характер и историята на Федералния резерв, както и дали действията на Кук представляват основание за отстраняване.