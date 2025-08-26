Тръмп иска САЩ отново да имат Министерство на войната

САЩ имат Министерство на войната в продължение на 158 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да възстанови Министерството на войната, защото преименуването му на Министерство на отбраната „звучи зле“, а оригиналното име от 1947 г., е „по-силно“, съобщава The Times.

Промяната не се вписва добре в обявената цел на Тръмп за въоръжените сили да осигуряват „мир чрез сила“, но е в съзвучие с носталгичния му лозунг „Да направим Америка отново велика“, който определя неговата поддръжническа база.

САЩ имат Министерство на войната в продължение на 158 години, от 1789 до 1947 г., когато след Втората световна война е решено да бъде преименувано на Национална военна организация. През 1949 г. то стана Министерство на отбраната, известно също под съкращението Пентагона.

„Пийт, ти започна с думите „Министерство на отбраната” и за мен това не звучеше добре”, каза Тръмп на Хегсет по време на дискусия за войските на Националната гвардия, разположени по улиците на Вашингтон. „Знаеш ли, не звучеше добре, отбрана... Защо се отбраняваме? Преди се наричаше Министерство на войната и звучеше по-силно.”

Тръмп предложи да се направи анкета сред служителите, събрали се около бюрото му, за да се види кой би искал да промени името на министерството „обратно на това, което беше, когато печелехме войни през цялото време.”