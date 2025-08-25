САЩ потвърждават първи случай на заразен с ларви на муха месарка

Правителството на САЩ не е потвърдило никакви случаи при животни



Първият случай на заразяване на човек с ларви на муха месарка е регистриран в Съединените щати, съобщава Reuters.

Случаят, разследван от Министерството на здравеопазването на Мериленд и Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, беше потвърден от CDC като вирус за пациент, който се е върнал от пътуване в Ел Салвадор, съобщи говорителят на HHS Андрю Г. Никсън.

Правителството на САЩ не е потвърдило никакви случаи при животни през тази година.

Различаващите се информации от правителството на САЩ и източници от индустрията относно случая при човек вероятно ще разтревожат още повече индустрията на говедовъдите, производителите на говеждо месо и търговците на добитък, които вече са в повишена готовност за потенциално заразяване в САЩ, тъй като тропическата муха се е преместила на север от Централна Америка и южната част на Мексико.

Министерството на земеделието на САЩ е изчислило, че избухването на епидемия може да струва на икономиката на Тексас, най-големият щат в САЩ по производство на говеда, около 1,8 милиарда долара в загуби на добитък, разходи за труд и лекарства.

Изпълнителен директор на индустриалната група Beef Alliance изпрати миналата седмица имейли до около две дузини души от сектора на животновъдството и производството на говеждо месо, в които ги информира, че CDC е потвърдил случай на зараза при човек в Мериленд, който е пътувал до САЩ от Гватемала, според източник, пожелал анонимност.

Бет Томпсън, държавен ветеринарен лекар в Южна Дакота, заяви пред агенцията в неделя, че е била уведомена за случай при човек в Мериленд през последната седмица от лице, което има пряка информация за случая.