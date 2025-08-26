Тръмп заплашва Китай с нови мита, ако не изнася в САЩ редкоземни магнити

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Китай да наложи мита от 200% върху китайските стоки, влизащи в САЩ, ако Пекин не увеличи износа си на редкоземни магнити, предаде Франс прес.

"Те трябва да ни дадат магнити. Ако не ни дадат, ще наложим мита от около 200%. Но мисля, че няма да имаме проблем с това", каза Тръмп в присъствието на южнокорейския си колега И Дже-мьон пред журналисти в Овалния кабинет в Белия дом.

Китай е водещият световен производител на редкоземни елементи, които се използват за производството на магнити, необходими за автомобилната, електронната и оръжейната промишленост. Пекин обаче наложи лиценз за износ на тези стратегически материали в началото на април - решение, разглеждано като ответна мярка срещу американските мита.

След това Пекин и Вашингтон започнаха същинска търговска война, като всяка от страните отговори на повишаването на митата на другата.

Оттогава преговорите между двете водещи световни сили помогнаха за намаляване на напрежението и китайското правителство обеща да ускори издаването на лицензи за редица американски компании.

"Мисля, че имаме изключителни отношения с Китай, говорих съвсем наскоро с президента Си (Цзинпин) и в даден момент през годината трябва да отидем в Китай", каза Тръмп.

Макар да призна, че Пекин има "козове в ръкава си", той напомни: "Ние обаче също имаме някои доста невероятни". "Обаче не искам да използва тези козове, защото ако го направя, това ще унищожи Китай", предупреди той.

Американски и китайски служители се срещнаха три пъти през последните месеци, за да изгладят редица въпроси, свързани с търговските им отношения. В края на тези срещи двете страни се споразумяха да запазят митата, които си налагат взаимно, съответно на равнище 30% и 10% за период от 90 дни, който вече беше удължен за втори път - до следващия ноември. Вашингтон обаче вече показа известно недоволство, обвинявайки Китай, че умишлено бави процедурата за лицензиране за износ на редкоземни елементи.

Междувременно китайският преговарящ Ли Чънган ще посети Вашингтон тази седмициа за търговски преговори със САЩ, пише "Уолстрийт джърнъл". Чънган, който е водещ съветник на главния преговарящ от страна на Пекин - Хъ Лифън ще се срещне с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и високопоставени представители на Министерството на финансите, допълва изданието, цитирано от БТА.