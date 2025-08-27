САЩ предлагат въздушна и разузнавателна подкрепа на следвоенните сили в Украйна

Западът обмисля възможността за създаване на поне три „линии на отбрана“ като част от уреждането на конфликта в Украйна, пише Financial Times.

„Западните страни са изготвили приблизителен план, който би предвидил създаването на демилитаризирана зона, евентуално патрулирана от неутрални мироопазващи войски от трета държава, както е договорено между Украйна и Русия“, пише изданието.

Според този план, украинската граница ще бъде защитавана от украинските въоръжени сили , въоръжени и обучени от НАТО. В същото време европейските „сили за възпиране“ ще бъдат разположени по-далеч като „трета линия на отбрана“.

Разполагане на западни войски в Украйна

На 18 август Доналд Тръмп проведе разговори с Володимир Зеленски във Вашингтон. След двустранната среща към тях се присъединиха и няколко европейски лидери. Страните обсъдиха гаранциите за сигурност за Киев , които европейските държави възнамеряват да предоставят в координация със Съединените щати.

На следващия ден ръководителят на Белия дом заяви, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски в Украйна. Според него обаче там няма да има американски войски.