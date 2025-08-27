Пилот на американски F-35 прекарал 50 мин в разговор с инженери на Lockheed Martin, преди самолетът му да се разбие (ВИДЕО)

Пилот на F-35 на американските военновъздушни сили е прекарал 50 минути във въздушен конферентен разговор с инженери на Lockheed Martin, опитвайки се да реши проблем с изтребителя си, преди да се катапултира и самолетът да се разбие в земята в Аляска по-рано тази година. Това гласи доклад за инцидента, публикуван тази седмица.

Катастрофата на 28 януари във военновъздушната база Айелсън във Феърбанкс е записана на видео, което показва как самолетът пада право надолу и експлодира като огнена топка. Пилотът се катапултира безопасно, като получава само леки наранявания, но изтребител на стойност 200 милиона долара е унищожен.

Разследване на военновъздушните сили заяви, че лед в хидравличните тръбопроводи в носа и основните колесници на F-35, е причината за катастрофата, тъй като това им е попречило да се разгърнат правилно.

Според доклада, след излитане пилотът се е опитал да прибере колесника, но той не успял да се сгъне напълно. При повторното му спускане той не се е центрирал, заключвайки се под ъгъл наляво. Опитите за поправяне на колесника са накарали изтребителя да си помисли, че е на земята, което в крайна сметка е довело до катастрофата.

След като прегледал контролните списъци на системата в опит да отстрани проблема, пилотът започнал конферентен разговор с инженери от производителя на самолета, Lockheed Martin, докато самолетът летял близо до авиобазата. Петима инженери участвали в разговора, включително старши софтуерен инженер, инженер по безопасност на полетите и трима специалисти по системи за колесници, се казва в доклада.

След това пилотът опитал две кацания „докосни и тръгни“, при които самолетът каца за кратко, за да се опита да изправи заседналата носова стойка, се казва в доклада.

Но тези опити не успели да прецентрират носовата стойка и довели до замръзване както на лявата, така и на дясната основна стойка за колесник и невъзможност за пълно разгъване, за да се направи опит за реално кацане.

В този момент сензорите на F-35 показали, че е на земята и компютърните системи на самолета преминали в „автоматизиран режим на наземна работа“, се казва в доклада.

Това довело до „неуправляемост“ на изтребителя, тъй като той „работел така, сякаш е на земята по време на полет“, принуждавайки пилота да се катапултира.

Оглед на останките на самолета установи, че около една трета от течността в хидравличните системи както в носа, така и в дясната основна стойка за колесник е вода, въпреки че не би трябвало да има такава.

Разследването установи подобен проблем с хидравличното обледеняване в друг F-35 в същата база по време на полет девет дни след катастрофата, но този самолет успя да кацне без инциденти.

В доклада се отбелязва, че Lockheed Martin е издала насоки относно проблема, който сензорите на F-35 са имали при екстремно студено време, в бюлетин за поддръжка през април 2024 г., около девет месеца преди катастрофата. Проблемът може да „затрудни пилота да поддържа контрол над самолета“, се казва в насоките.

В доклада се казва, че температурата по време на катастрофата е била -1 градус по Фаренхайт.

В него се казва, че ако участниците в конферентния разговор бяха посочили бюлетина за поддръжка от 2024 г., „вероятно щяха да посъветват планирано кацане с пълно спиране или контролирано катапултиране, вместо второ докосване и потегляне“, което в крайна сметка доведе до условията, причинили катастрофата, се казва в доклада.

Комисията за разследване на произшествия на Военновъздушните сили заключи, че „вземането на решения от екипажа, включително тези по време на конферентния разговор по време на полет“, липсата на „надзор върху програмата за опасни материали“, която контролира съхранението и разпределението на хидравличната течност, и неспазването на правилното обслужване на хидравликата на самолета, са допринесли за катастрофата.