Американската брегова охрана залови рекордно количество наркотици край бреговете на Флорида (ВИДЕО)

Най-голямото количество наркотици, конфискувано в 110-годишната история на морската правоохранителна агенция

Американската брегова охрана обяви в понеделник, че е конфискувала над 76 000 паунда незаконни наркотици край бреговете на Флорида – най-голямото количество наркотици, конфискувано в 110-годишната история на морската правоохранителна агенция, съобщава The Guardian.

Според съобщение за медиите от клон на американската армия, в понеделник служителите са иззели приблизително 61 740 паунда кокаин и приблизително 14 400 паунда марихуана в Порт Евърглейдс, Флорида. Служителите заявиха, че общата приблизителна пазарна стойност на иззетите наркотици е 473 милиона долара.

BREAKING: U.S. Coast Guard in Florida announces largest drug offload in history — 61,740 pounds of cocaine & approximately 14,400 pounds of marijuana pic.twitter.com/Lsfn9t1ClY — Breaking911 (@Breaking911) August 25, 2025

„За да поставим това в перспектива, потенциалните 23 милиона смъртоносни дози кокаин, иззети от бреговата охрана на САЩ и нашите партньори, са достатъчни, за да причинят фатална свръхдоза на цялото население на щата Флорида, което подчертава огромната заплаха, която представлява транснационалният трафик на наркотици за нашата нация“, заяви адмирал Адам Чами, командир на югоизточния район на клона.

Изземването е резултат от 19 операции в международни води в източната част на Тихия океан и Карибско море между 26 юни и 18 август, съобщи агенцията.

В операциите са участвали три кораба на бреговата охрана, два военни кораба на ВМС на САЩ, един холандски военен кораб и множество междуведомствени единици, включително единици на Министерството на вътрешната сигурност. Наркотиците са били транспортирани до пристанището на борда на кораба на бреговата охрана „Хамилтън“, се добавя в съобщението за медиите.

„Това представлява значителна победа в борбата срещу транснационалните престъпни организации и подчертава нашата непоколебима ангажираност да защитим страната от незаконния трафик и неговите опустошителни последици“, заяви Чами.

На пресконференция в понеделник в Порт Евърглейдс офицерът от бреговата охрана Франк Марано заяви, че „всички тези задържания, наркотици – това е резултат от четири месеца упорита работа, положена от екипажа, не само от екипажа, но и от всички наши партньорски агенции и партньорски държави“.

„Възможността да предприемем положителни стъпки, за да предпазим Съединените щати от тези наркотици, прави трудните дни да си заслужават“, добави Марано.

Капитан Джон Б. МакУайт, командир на кораба „Хамилтън“, заяви, че екипажът на борда на кораба „е задържал 11 бързи плавателни съда, арестувал 34 заподозрени в трафик на наркотици и конфискувал рекордните 47 000 паунда кокаин“.

Бреговата охрана заяви, че „ускорява“ своите „операции за борба с наркотиците в източната част на Тихия океан“ и разширява усилията си за „спиране, изземване и прекъсване на превоза на кокаин и други незаконни наркотици по море“.

„Тези наркотици подхранват и дават възможност на картелите и транснационалните престъпни организации да произвеждат и трафикират незаконен фентанил, заплашвайки Съединените щати“, добавиха от бреговата охрана.

Според Navy Times, предишният рекорд за най-голямото изземване от бреговата охрана преди понеделник е бил през 2021 г., когато са били иззети 61 130 паунда незаконни наркотици.