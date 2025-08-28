Пентагонът предупреждава: Войната в Украйна не е отслабила ядрения потенциал на Русия (ВИДЕО)

Войната срещу Украйна не е отслабила ядрения потенциал на Русия, който е почти напълно модернизиран.

Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на заместник-началника на щаба на ВВС на САЩ по стратегическо възпиране и ядрена интеграция, генерал-лейтенант Андрю Гебара.

Според представителя на Пентагона, руските сили за ядрено възпиране и тяхната модернизация се разработват отдавна.

„Станаха ли те по-слаби заради Украйна? В по-голямата си част не. Средствата за ядрено възпиране се разпределят както преди, те имат приоритет пред задачите, свързани с Украйна“, каза той в интервю за представител на Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“.

Андрю Гебара коментира и бързото разширяване на ядрения арсенал на Китай. Според него за две години Пекин е увеличил силата си за ядрено възпиране с еквивалента на целия ядрен арсенал на Обединеното кралство.

„Китай реши преди много години да премине от минимално възпиране към осъществяване на стратегическия пробив, на който сме свидетели днес“, отбеляза той.

Както съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на президента на САЩ Доналд Тръмп, Съединените щати преговарят с Русия за ограничаване на броя на ядрените оръжия . Те искат да включат Китай в диалога.

През 2023 г. Русия едностранно се оттегли от Договора за съкращаване на стратегическите оръжия. Той е в сила до февруари 2026 г.

Същевременно, преди срещата си с Тръмп в Аляска, Путин намекна, че новият Договор за стратегическите оръжия може да стане една от темите на преговорите.