Доналд Тръмп може да предизвика "век на унижение" за Европа

Доналд Тръмп използва военното и технологично превъзходство на Америка, за да принуди Европа да приеме споразумения, които са от полза само за Съединените щати. Политици и анализатори се опасяват, че Европейският съюз е загубил влиянието, което е смятал за голяма икономическа сила в международен план, и може да се изправи пред „век на унижение“ заради зависимостта си от САЩ.

След поражението от Британската империя в Първата опиумна война, династията Цин подписва договор през 1842 г., който осъжда Китай на повече от 100 години интервенционизъм и империализъм от страна на западните сили и Япония. Това е само първият от поредица „несправедливи трактати“, чрез които висшата военна и технологична сила по това време налага правила, които са само в нейна полза, за да намали огромния търговски дефицит.

А почти два века по-късно Европейският съюз започва да усеща какво е да се намира в тази ситуация.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещна с Доналд Тръмп на голф игрището му в Шотландия, за да постигне тарифно споразумение и да избегне търговска война между ЕС и САЩ. Критиците на Фон дер Лайен обаче заявиха, че приемането на 15% мита, наложени от Тръмп върху повечето продукти, внасяни от Съединените щати от ЕС, е „акт на подчинение“, „ясно политическо поражение за ЕС“ и „идеологическо и морално превземане“.

Американското военно и технологично предимство, оръжие, с което Тръмп ще продължи да изнудва Европа

Договорената търговска сделка изглежда не е подобрила твърде много настроението на Тръмп, който по-малко от месец след срещата си с фон дер Лайен отново заплаши Европейския съюз с нови търговски мита заради правилата за цифровите услуги, които може да засегнат американските технологични гиганти. Тръмп заплаши Европа, че ако не премахне правилата и данъците от цифровите технологии, Америка ще спре износа на ключови технологии и микрочипове.

Американският президент може да използва такива агресивни тактики, защото – подобно на британските империалисти от 19-ти век – Съединените щати имат военното и технологично предимство, а Тръмп знае, че Европа е далеч зад Америка и в двете области.

Освен това Тръмп знае, че Европа не иска да остане без военната подкрепа на Съединените щати в противопоставянето си на Русия на Владимир Путин и че ЕС не може да се справи без технологията на микрочиповете в САЩ, така че смята, че може да диктува търговската програма.

Търговското споразумение между САЩ и ЕС демонстрира стратегическата слабост на Европа и нейната зависимост от подкрепата на САЩ, според европейския комисар по търговията Марош Шефчович.

„Не става въпрос само за търговия: става въпрос за сигурност, за Украйна, за настоящата геополитическа нестабилност", заяви той.

ЕС сега си плаща за игнорирането на алармените сигнали, получени по време на първата администрация на Тръмп

Подобно на династията Цин, Европа в продължение на много години игнорираше тревожните знаци, които предвещаваха настоящата ситуация.

„Плащаме цената на игнорирането на алармения сигнал, получен по време на първата администрация на Тръмп“, каза Сабине Вейанд, генерален директор на Европейската комисия по въпросите на търговията. „И се надявам, че не правим това сега.“

Ясно е, че играта с тарифите на Тръмп далеч не е приключила и ЕС ще трябва да се справи с още повече политически атаки и нелоялни преговори в отношенията със Съединените щати. За да избегне „век на унижение“, подобен на този, който Китай претърпя между 1839-1949 г., Европа трябва да изпълни огромната задача да намали зависимостта си от САЩ в областта на отбраната, технологиите и финансите.

Чрез атаката, предприета от Тръмп по-рано през седмицата, президентът на САЩ посочи, че въпреки че двете страни са постигнали споразумение, Вашингтон може в не толкова далечно бъдеще да излезе с нови претенции и да заплаши с други наказателни мерки, за да получи още повече отстъпки.

САЩ обявяват нов световен икономически ред: Системата Търнъри

Търговският пратеник на Тръмп, Джеймисън Гриър, обяви началото на нов световен ред, който той нарече „системата Търнъри“, сравнявайки търговското споразумение между САЩ и ЕС, подписано в Шотландия, с финансовата система, договорена в курорта Бретън Уудс в Ню Хемпшир през 1944 г.

За Европа може да последват още по-унизителни моменти, тъй като двете страни се опитват да установят различни детайли, които не са били включени в договореното споразумение, като например тарифна система за износ на стомана и алуминий и данъчни облекчения за някои търговски сектори.

„Това споразумение е толкова неясно, че има много точки, които биха могли да предизвикат още по-интензивни конфликти, а след това да бъдат използвани за мотивиране на ранно възобновяване на търговската война", според изследователя Никлас Поатие от института Брьогел.

На въпроса какво би направил, ако Европейският съюз не изпълни обещанието си от 600 милиарда долара, които обеща да инвестира в САЩ, Тръмп отговори: „Е, тогава те ще плащат 35 процента от тарифите.“

Европа, „бойно поле“ за все по-ожесточената конкуренция между Китай и САЩ?

„Очакваме бъдещи сътресения“, каза висш служител на ЕС пред Politico. „Но чувстваме, че имаме много ясна застрахователна полица.“

Приемайки „по-малко глупавия“ вариант в сделката със САЩ, Брюксел показа, че изнудването на Тръмп е проработило. Пекин ще следи внимателно как ще протекат преговорите, тъй като отношенията с ЕС значително се охладиха, а монополът на Китай върху критични минерали, от които Западът се нуждае за амбициите си в областта на възобновяемата енергия, цифровия сектор и отбранителната промишленост, му дава огромно геополитическо предимство.

Европа е изправена пред решаващ избор, според анализатора Иймън Дръм от Германския фонд „Маршал“: „Ще засили ли позицията си на център на свободната търговия в свят, където глобализацията се срива? Или ще се превърне в бойно поле, където ще се води все по-ожесточената конкуренция между Китай и САЩ?“