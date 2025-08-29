Тръмп нареди американската архитектура да бъде „отново красива“ - като в древна Атина и Рим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп издаде изпълнителна заповед, актуализираща политиката, регулираща външния вид на федералните сгради, като гръцки и римски стилове са предложени като „предпочитана архитектура“ за тях.

Заповедта се нарича „Да направим федералната архитектура отново красива“. В нея се посочва, че бащите-основатели „отдават голямо значение на федералната гражданска архитектура“ и „са възнамерявали обществените сгради на Америка да вдъхновяват хората и да насърчават гражданските добродетели“.

„Президентът Джордж Вашингтон и държавният секретар Томас Джеферсън съзнателно са моделирали най-важните сгради на Вашингтон по класическата архитектура на древна Атина и Рим. Те са се стремили да използват класическата архитектура, за да свържат живо съвременната република с корените на демокрацията в древността“, се казва в документа.

Но през 60-те години на миналия век, посочва Тръмп, правителството до голяма степен заменя традиционните дизайни на нови сгради с модернистични и бруталистични, а новите сгради са били или незабележителни, или като цяло непривлекателни за американците.

В тази връзка, според указа, когато се строят сгради, които не са в „предпочитаната архитектура“, е необходимо да се уведоми президентът 30 дни преди одобряването на проекта. При реконструкцията е необходимо да се „проучи възможността и потенциалните разходи“ за препроектиране на сградата в съответствие с новите критерии.

По време на втория си мандат като президент, Доналд Тръмп, който се занимава с недвижими имоти от много години, вече направи редица структурни промени в Белия дом. Той замени тревата в Розовата градина на Белия дом с каменна настилка, превръщайки я във вътрешен двор с чадъри, напомнящ на тези в имението му Мар-а-Лаго във Флорида, и монтира два големи пилона за флагове. Белият дом също така обяви планове за изграждане на голяма бална зала, която ще струва около 200 милиона долара.