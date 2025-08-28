Трансджендър убиецът от Минеаполис с признание: Съжалявам, че си промих мозъка, уморих се да съм транс

Трансджендър стрелецът Робин Уестман признава, че „се е уморил да бъде транс“, заявявайки, че иска никога да не си е „промивал мозъка“ в манифест, публикуван онлайн, преди да убие две деца и да рани десетки други в църква в Минеаполис.

В изкривен ръкописен дневник, който Уестман сподели в YouTube преди клането – голяма част от който е криптиран с домашен код на кирилица и английски думи – стрелецът се оплаква от дългата си коса и решението си да се трансформира.

„Запазвам дългата коса само защото е почти последната ми частица от това, че съм транс. Уморен съм да съм транс, бих искал никога да си не си бях промивал мозъка“, пише той, според превод на The Post.

„Не мога да си подстрижа косата сега, защото би било срамно поражение и може да е обезпокоителна промяна в характера, която би могла да доведе до това да ме докладват. Винаги ми пречи. Вероятно ще си я подстрижа в деня на нападението.“

23-годишният Уестман по-късно пише, че съжалява, че е транс и просто иска да е момиче.

„Съжалявам, че съм транс... Иска ми се да бях момиче, просто знам, че не мога да постигна това тяло с технологиите, които имаме днес. Също така не мога да си го позволя“, заявява той.

Уестман откри огън по католическата църква и училище „Благовещение“ в сряда сутринта, докато ученици се молеха на литургия, убивайки две деца и ранявайки 17 други, преди да се самоубие.

Според съдебни документи, Уестман е подал заявление за промяна на рожденото си име от Робърт на Робин в окръг Дакота, Минесота, когато е бил на 17 години. Промяната на името е била одобрена през януари 2020 г.

В петицията се отбелязва, че Уестман „се идентифицира като жена и иска името ѝ да отразява тази идентификация“.

Но пет години по-късно той сякаш се е отдръпнал от новата си идентичност, пишейки на друга страница от тетрадката: „Не искам да се обличам момичешки през цялото време, но предполагам, че понякога наистина ми харесва. Знам, че не съм жена, но определено не се чувствам като мъж.“

Смразяващите писания на Уестман разкриват неговите насилствени фантазии за убиване на деца, включително желанието да бъде „страшното ужасно чудовище, стоящо над тези безсилни деца“. Той също така възхвалява клането в Санди Хук, при което бяха убити 20 ученици.

Видеоклиповете на Уестман, публикувани часове преди стрелбите, също показват фразите „убийте Доналд Тръмп“ и „за децата“, надраскани върху списания за оръжие, както и върху самите оръжия.

Тетрадката му показва и как е набелязал специално католическата църква и училище „Благовещение“, където завършва начално училище през 2017 г.

Майка му, Мери Грейс Уестман, е работила пет години като секретарка в училището, докато не се пенсионира през 2021 г.

Уестман започна да стреля през витражите на църквата с пушка и пистолет около 8:30 ч. сутринта, докато ученици и родители се молили. Той е купил оръжията законно, потвърдиха властите. Двама ученици бяха убити „стоейки“ на пейките си, а 17 други бяха ранени, някои от които критично, съобщи полицията.