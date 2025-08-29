Кои са двете деца, жертви на трансджендър убиеца в Минеаполис

Двете деца, убити при нападение срещу католическо училище в Минеаполис, са идентифицирани от родителите си като Харпър Мойски - „радостна“ по-голяма сестра, и Флетчър Меркел, който обичаше „всеки спорт, който му беше позволено да играе“.

Докато присъстваха на литургия в католическата църква „Благовещение“ в сряда, и 10-годишната Харпър, и 8-годишният Флетчър бяха убити при нападение с огнестрелно оръжие, при което бяха ранени и 18 души.

„Вчера един страхливец реши да ни отнеме осемгодишния ни син Флетчър“, каза баща му Джеси Меркел на пресконференция в четвъртък, добавяйки: „Моля, помнете Флетчър като човека, който беше, а не заради деянието, което сложи край на живота му.“

Семейството на Харпър каза, че тя е била „светла, радостна и дълбоко обичана“.

В емоционално изявление пред репортери Меркел заяви, че заради нападението, при което беше убит Флетчър, „никога няма да ни бъде позволено да го държим, да говорим с него, да играем с него и да го гледаме как се превръща в прекрасния млад мъж, който е бил на път да се превърне“.

Той каза, че синът му е обичал семейството си, готвенето и спорта - особено риболова.

Опечаленият баща добави, че се надява ранените да се възстановят бързо и че жертвите - особено децата - могат „да се възстановят психически и да намерят сили да живеят любящ, щастлив и пълноценен живот“.

Сдържайки сълзите си, Меркел помоли обществеността да помни сина му за любящото 8-годишно момче, което е бил, а не за начина, по който е починал.

„Днес прегърнете и целунете децата си допълнително“, каза той. „Обичаме те. Флетчър, винаги ще бъдеш с нас.“

Семейството заяви, че се надява да създаде стипендиантски фонд на името на сина си.

Родителите на Харпър Мойски, Майкъл Мойски и Джаки Флавин, заявиха в изявление, че дъщеря им „е била умна, радостна и дълбоко обичана 10-годишна, чийто смях, доброта и дух са докосвали всички, които са я познавали“.

Семейството каза, че малката сестра на Харпър „е обожавала по-голямата си сестра и скърби за невъобразима загуба“.

„Като семейство сме разбити и думите не могат да опишат дълбочината на нашата болка.“

Те добавиха, че семейството се надява „споменът за нея да подхранва действия“, за да се спре насилието с оръжие.

„Никое семейство не бива никога да се налага да изтърпява подобна болка“, казаха те. „Промяната е възможна и е необходима - за да не се превърне историята на Харпър в поредица от трагедии.“

„Светлината на Харпър винаги ще свети през нас и се надяваме, че паметта ѝ ще вдъхнови другите да работят за един по-безопасен и по-състрадателен свят“, казаха те, молейки за уединение, за да „скърбят, да подкрепят сестрата на Харпър и да се държат здраво един за друг“.

Сред ранените са още 15 ученици на възраст от 6 до 15 години и трима възрастни на около 80 години.

Поне една жертва остава в критично състояние в болницата.

Бдения се проведоха в Минеаполис и съседния град Сейнт Пол, а знамената бяха спуснати наполовина.

В сряда беше проведена минута мълчание преди бейзболния мач между Минесота Туинс и Торонто Блу ​​Джейс.

Полицията все още не е открила ясен мотив за нападението, но твърди, че нападателят е имал крайни антирелигиозни убеждения и е посещавал училището преди това.

Майката на убиеца, която също е работила в училището преди пенсиониране, не е отговорила на опитите на правоохранителните органи да се свържат с нея.