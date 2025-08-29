Кенеди нареди да се провери има ли връзка между лекарствата за смяна на пола и масовите стрелби

Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Кенеди-младши заяви, че Националните институти по здравеопазване започват проучвания, за да установят дали съществува връзка между лекарствата за смяна на пола, като SSRI, и насилствените нападения.

Изявлението на Кенеди в Fox News идва след стрелбата в католическо училище в Минеаполис в сряда, извършена от 23-годишния Робин Уестман, който е преминал към живот като жена. В манифеста си Уестман описа как се е борил с депресията в продължение на години и как е вярвал, че има терминален рак, причинен от пушенето на електронни цигари.

„Страдам от тежка депресия и от години имам самоубийствени наклонности“, пише Уестман в манифеста си. „Едва наскоро загубих всякаква надежда и реших да извърша последния си акт срещу този свят. Не искам да се прекланям пред несправедливостите на този свят. Искам да умра. По-добре да умра на крака, отколкото да живея на колене, постоянно в болка.“

Уестман също така се оплаква в манифеста, написан на кирилица, че е „уморен да бъде транссексуален“ и че би искал „никога да не си е промивал мозъка“, съобщава The New York Post.

Уестман е вторият транссексуален стрелец, извършил стрелба в училище през последните две години, но към момента не е ясно дали са му били предписани SSRI или други психиатрични лекарства. Водещият на Fox News Брайън Килмийд попита Кенеди дали възнамерява да проведе проучване, за да провери дали лекарствата, използвани за промяна на пола, играят роля в насилието.

„В момента провеждаме такива проучвания“, отговори Кенеди. „В NIH започваме проучвания за потенциалния принос на някои от SSRI лекарствата и някои от другите психиатрични лекарства, които може да допринасят за насилието. Знаете, много от тях имат предупреждения в черна кутия, които предупреждават за суицидни и убийствени мисли. Не можем да ги изключим като виновници и това са проучванията, които правим.“

SSRIs, което е съкращение от селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина, са често срещана група лекарства за лечение на депресия. Някои от марките в тази група лекарства са Lexapro и Zoloft, като и двете имат указания на етикетите си, че всъщност могат да увеличат риска от суицидни мисли при лица на възраст 24 години или по-млади. Има и предупреждение за родителите да се свържат с лекарите си, ако детето им започне да „се държи агресивно, да е гневно или насилствено“ или „да действа под влияние на опасни импулси“.

Предишно проучване, проведено от Националните институти по здравеопазване, разкрива, че инхибиторите на обратното захващане на серотонина и варениклин са „най-силно и последователно свързани лекарства“ с актове на насилие срещу други хора, като изследователите наричат симптома „сериозен нежелан лекарствен ефект, свързан с относително малка група лекарства“.