Напрежение в Карибите: Мадуро изведе военните си кораби, за да се изправи срещу разрушителите на Тръмп

Венецуела разполага военни кораби и дронове, след като САЩ изпратиха ракетни разрушители в Карибите за борба с наркокартелите.

Министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес обяви „значително“ разполагане на дронове, както и военноморски патрули по крайбрежието на Карибите, включително „по-големи кораби по-на север, в нашите териториални води“, пише Newsweek.

Ходът идва на фона на ескалиращото напрежение с Вашингтон, който миналата седмица изпрати три ракетни миноносца и 4000 морски пехотинци във Венецуела за борба с трафика на наркотици.

Във вторник американски източник съобщи пред AFP, че президентът Доналд Тръмп изпраща още два кораба в Карибите за борба с наркокартелите.

Затрудненият президент на Венецуела е разположил фрегатите и дронове по крайбрежието на Карибите, за да се противопостави на американската армада.

САЩ изпращат още един крайцер с управляеми ракети, USS Erie, и ядрена бързоходна подводница USS Newport News, които трябва да пристигнат в региона следващата седмица, съобщи източник, запознат с хода, пожелал анонимност, според CBS News.

Николас Мадуро, който претендира за трети мандат на изборите през юли 2024 г., белязани от обвинения в измами и репресии срещу опозицията, е в полезрението на Тръмп още от първия мандат на републиканците, от 2017 до 2021 г.

Но политиката на САЩ за максимален натиск върху Венецуела, включително все още действащото петролно ембарго, не успя да свали Мадуро от власт.

След завръщането си на власт през януари, атаките на Тръмп срещу Венецуела са съсредоточени главно върху дейността на могъщите транснационални банди на южноамериканската страна.

Вашингтон обвинява Мадуро, че е лидер на картел за трафик на кокаин, Cartel de los Soles, който администрацията на Тръмп е определила като терористична организация.

Съединените щати наскоро удвоиха наградата си на 50 милиона долара за залавянето на Мадуро, за да бъде обвинен в трафик на наркотици.

Мадуро събира своята „армия“. Цивилни се записват с надеждата за заплата, с която да издържат семействата си.

Хиляди държавни служители, домакини и пенсионери се редяха на опашка в столицата на Венецуела през уикенда, за да се присъединят към опълчението на страната, след като Мадуро призова гражданите да отговорят на „екстравагантни заплахи“ от САЩ.

Населението на Венецуела, страна с най-богатите петролни ресурси в света, живее под прага на бедността. Новите „новобранци“ се надяват да получават поне минимална работна заплата, поради което щурмуваха регистрационните центрове.

Каракас поиска от Организацията на обединените нации да се намеси в спора със САЩ, настоявайки за „незабавно прекратяване на разполагането на американски военни сили в Карибския басейн“.

Уплашен от разрушителите на Тръмп, Мадуро започна борбата срещу колумбийските наркокартели

Венецуела обяви в понеделник, че ще разположи 15 000 войници на границата с Колумбия за борба с наркотрафика.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело обяви, че правителството разполага войски за засилване на сигурността в щатите Сулия и Тачира, които граничат с Колумбия.

„Тук се борим с трафика на наркотици, тук се борим с наркокартелите на всички фронтове“, добави той, обявявайки изземването на 53 тона наркотици тази година.

В отделно съобщение във вторник министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес заяви, че текуща операция в североизточния ъгъл на Венецуела е разбила корабостроителници, където престъпници са планирали да „произвеждат полуподводници и лодки за транспортиране на наркотици по море“ до пазари в Европа и Северна Америка.

Полупотопяемите плавателни съдове - известни като „наркоподводници“ - не могат да се потопят напълно под вода, но са популярни сред международните наркотрафиканти, защото понякога могат да избегнат откриването им от правоохранителните органи.

Корабите често се забелязват в колумбийски води, докато се отправят към Съединените щати, Централна Америка и Европа.