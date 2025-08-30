САЩ предоставят на Украйна оръжия, способни да поразяват цели дълбоко в Русия

Съединените щати предоставят на Украйна оръжия, които ѝ позволяват да поразява по-отдалечени цели в Русия. Това заяви посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на интервюто му за Fox News.

Според дипломата, стратегията на Тръмп е напълно различна от тази на администрацията на бившия президент Джо Байдън по три ключови фактора.

Първо, отбеляза посланикът, американските оръжия, които в момента се използват на фронта в Украйна, не се плащат от американските данъкоплатци.

Второ, според него, САЩ преговарят с Русия, което не се е случвало по време на администрацията на Байдън.

„И накрая, ние предоставяме (на Украйна) възможността да нанася удари по по-отдалечени цели в Русия“, отбеляза Уитакър. Той отбеляза, че Доналд Тръмп е създал съвсем различна ситуация от тази по времето на Байдън, тъй като е принудил Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Според посланика на САЩ в НАТО този диалог все още не е приключил, но „страните все още водят тези преговори, разменят си затворници, има много добри новини“.

„Всички искаме тази война да приключи. Това не е войната на Доналд Тръмп, но той със сигурност иска убийствата да спрат. Той иска ударите по украинските градове да спрат. Той иска убийствата и смъртта да спрат“, подчерта Уитакър.

Припомняме, че САЩ ще прехвърлят на Украйна над 3000 ракети с голям обсег ERAM и друго военно оборудване на обща стойност 825 милиона долара. Освен това Държавният департамент одобри доставката на комуникационни услуги и оборудване Starlink и системи за противовъздушна отбрана Patriot на Украйна.

Онзи ден посланик Уитакър не изключи увеличаване на размера на военната помощ за страните от НАТО, която те по-късно прехвърлят на Украйна.