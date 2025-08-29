Тръмп блокира 5 млрд. долара за външни помощи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе стъпка за блокиране на 5 милиарда долара от одобрената от Конгреса чуждестранна помощ, съобщи Белият дом. Мярката повишава вероятността от федерално спиране, тъй като демократите се противопоставят категорично.

🚨 BREAKING: President Trump cancels nearly $5 billion in wasteful FOREIGN AID at USAID and the State Department via a pocket recission. Let's go.



Trump used the Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974, reporting 15 recissions. pic.twitter.com/r733hVlEdp — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 29, 2025

„Става дума за програми на Държавния департамент и Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID)“, написа Тръмп в писмо до Камарата на представителите.

Администрацията на Тръмп фактически разгради USAID – основната американска агенция за чуждестранна помощ – още от началото на мандата му. Агенцията, създадена през 1961 г. от Джон Ф. Кенеди, бе интегрирана в Държавния департамент, след като тогавашният държавен секретар Марко Рубио съкрати 85% от програмите ѝ.

След встъпването си в длъжност за втори мандат през януари, Тръмп започна мащабна кампания за съкращаване или разпускане на части от федералното управление. Демократите обаче предупредиха, че всеки опит да се отменят вече одобрени от Конгреса средства ще прекрати преговорите за избягване на бюджетна парализа след 30 септември.