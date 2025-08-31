Уиткоф докладва за разговорите си с Путин директно на Тръмп

Специалният президентски пратеник на САЩ за мироопазващи мисии Стивън Уиткоф докладва за разговорите си с руския президент Владимир Путин и други световни лидери директно на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи в събота The Wall Street Journal (WSJ).

Според информация на медията, Уиткоф обикновено се обажда на Тръмп веднага след срещите си с Путин. В същото време съдържанието на разговорите му с американския лидер рядко достига до други членове на американската администрация, посочва вестникът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви пред WSJ, че от Уиткоф „не се очаква да направи много повече“, освен да информира Тръмп и неговия екип за национална сигурност.

На 19 август в интервю за Fox News Уиткоф заяви, че е прекарал общо около 24-25 часа в срещи с Путин и неговия близък кръг. Специалният пратеник на американския лидер е летял няколко пъти до Русия, където е бил приет от руското ръководство, включително държавния глава. Страните обсъдиха, по-специално, въпроси, свързани с уреждането на украинския конфликт.