Ерик Тръмп не изключи възможността да се кандидатира за поста президент на САЩ

Синът на американския президент Ерик Тръмп не изключи възможността да се кандидатира за поста президент на Съединените щати в бъдеще. Ето как той отговори на въпрос в интервю за японския вестник Nikkei.

„Не казвам „не“, но не казвам и „да“, цитира го вестникът. Както отбелязва вестникът, Ерик Тръмп е казал, че „никога не го изключва“, но е признал, че харесва света на бизнеса.

Ерик Тръмп управлява компанията за криптовалути World Liberty Financial.

Самият американски президент Доналд Тръмп заяви на 5 август, че „най-вероятно“ няма да участва отново в президентските избори. Конституцията на САЩ забранява избирането на едно и също лице за поста държавен глава повече от два пъти. Въпреки това той многократно е заявявал публично, че не изключва възможността да се кандидатира за поста държавен глава за трети път при определени условия.