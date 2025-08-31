Още по темата: След срещата на Тръмп с Путин: Има затопляне в отношенията между руски и американски учени 29.08.2025 08:01

Доналд Тръмп е убеден, че ще се проведе тристранна среща между Съединените щати, Русия и Украйна за мирно уреждане на конфликта. Той обаче не знае дали Владимир Путин и Володимир Зеленски ще могат да проведат двустранна среща. Американският президент заяви това в интервю за Daily Caller.

„Ще има тристранна среща. Двустранна, не знам, но ще има тристранна. Знаете ли, понякога хората не са готови за това“, каза Тръмп.

Обяснявайки тезата си, президентът даде следната аналогия:

"Имате дете, а на детската площадка има друго дете, и те се мразят, и започват да махат с ръце, и махат, и махат, и вие искате да спрат, и те продължават. След известно време те са щастливи, че спират, нали? Почти същото е. Понякога трябва да се борят малко, преди да можете да ги спрете. Но това се случва от дълго време. Много хора са загинали."

Прекратяването на войната между Русия и Украйна е едно от предизборните обещания на Доналд Тръмп. Администрацията на САЩ преговаря отделно с Москва и Киев от средата на февруари за прекратяване на конфликта, но е постигнала малък напредък.