Тръмп съсипа надеждите на откачените си хейтъри, които се надяваха на смъртта му: Никога не съм се чувствал по-добре!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали в неделя, че „никога не се е чувствал по-добре“ след дни на онлайн спекулации относно здравето му. Той също така се възползва от възможността да похвали нововъзникналия Вашингтон, окръг Колумбия, без престъпност.

Тръмп се завърна в Truth Social след сравнително спокоен уикенд, докато играеше голф в курорта си във Вирджиния.

„НИКОГА НЕ СЪМ СЕ ЧУВСТВАЛ ПО-ДОБРЕ В ЖИВОТА СИ. Също така, Вашингтон Е ЗОНА СВОБОДНА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!“, написа Тръмп, след като президентът пое контрола над Столичното полицейско управление на Вашингтон.

Коментарът му идва на фона на странни теории и мрачни спекулации относно здравето на американския президент. Онлайн потребителите се чудеха дали Тръмп не е починал, след като не се беше появявал публично от няколко дни, а Белият дом, съобщи, че през уикенда Тръмп няма да има публични изяви. Скоро след това хаштагът „TrumpIsDead“ (Тръмп е мъртъв) стана популярен в X.

Но изкривените надежди на хейтърите бързо бяха разрушени, след като президентът беше видян в събота да се отправя към голф игрището заедно с внучка си Кай Тръмп в Стърлинг, Вирджиния.

Дори по време на публичната пауза на Тръмп, борбата с престъпността във Вашингтон продължи. Насилствените престъпления спаднаха с 45% в сравнение със същото време миналата година. Като цяло престъпността намаля с 15% - което накара кмета на Вашингтон, демократка Мюриъл Баузър, да признае подобрението в града си.

„Високо ценим нарастването на броя на служителите, които подобряват това, което Департаментът по полицейско управление на Вашингтон (MPD) успя да направи в този град“, каза тя на пресконференция миналата сряда.

След актуализацията си в Truth Social, Тръмп направи серия от ранни тържества по случай Деня на труда, в които той изтъкна силата на американската икономика.