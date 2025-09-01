Бившият кмет на Ню Йорк и адвокат на Тръмп Руди Джулиани пострада в необичайна автомобилна катастрофа

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани е бил сериозно ранен при необичайна автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир в събота вечер, съобщи представител.

81-годишният Джулиани е бил хоспитализиран с фрактура на прешлени и множество порязвания и синини, включително наранявания по-специално на лявата ръка и долната част на крака, след като колата му под наем е била ударена отзад, заяви говорителят Майкъл Рагуса в неделя.

„Кметът Джулиани е бил спрян от жена, която е била жертва на домашно насилие преди инцидента. Той е оказал помощ и се е свързал с 911, като е останал на място, докато не са пристигнали служителите, за да гарантират нейната безопасност“, каза Рагуса, ръководителят на охраната на Джулиани.

„Инцидентът е станал, след като той се е върнал в превозното си средство, което след това е било ударено отзад с висока скорост.“

Бившият кмет е бил пътник във Ford Bronco, управляван от Теодор Гудман от Мичиган, по време на катастрофата около 22:00 часа, съобщи щатската полиция на Ню Хемпшир.

Докато полицията е реагирала на инцидента с домашно насилие на междущатска магистрала 93, Bronco е бил ударен отзад от Hondo HR-V, управляван от 19-годишната Лорън Кемп от Конкорд, и двете превозни средства са се блъснали в разделителната лента, съобщиха полицаите.

Джулиани, Гудман и Кемп са били откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи, съобщи полицията.

Не са повдигнати обвинения за инцидента.

Рагуса каза в предаването X, че „никой не е знаел, че Джулиани е“ в колата под наем.

Представителят каза, че Джуилани, който беше кмет от 1994 до 2001 г., се възстановява и е в добро настроение.

„Кметът е в отлично настроение. Той е звяр. Преживя 11 септември“, каза Рагуза.

Той допълни, че се очаква Джулиани — наречен „кметът на Америка“ за това, че е превел града през ужаса на падането на кулите близнаци — да остане в болницата в района на Манчестър още два или три дни и след това да носи шина за счупените прешлени.

Синът на Джулиани, Андрю, каза пред The ​​Post за баща си: „Слава Богу, че е добре. Има счупени прешлени. Моля, дръжте го в молитвите си."

Бизнес партньорът на Джулиани, Мария Райън, която е и медицинска сестра, помага в наблюдението на грижите за него.

„Той получава допълнителни изследвания и стабилизиране на нараняванията си“, каза тя пред The ​​Post.

Джулиани беше кмет с два мандата, бивш кандидат за президент и бивш личен адвокат на президента Тръмп.

Той също така започна да се бори срещу Хилари Клинтън за едно от местата в Сената на САЩ в Ню Йорк през 2000 г., но се оттегли от надпреварата, когато беше диагностициран с рак на простатата.

Джулиани наскоро обяви за продажба величествения си кооператив в Горен Ийст Сайд за 4,95 милиона долара - след като почти беше конфискуван от двама служители на изборите в Джорджия, които го съдиха и спечелиха, когато той ги обвини в манипулиране на бюлетини на президентските избори през 2020 г.