Бащата на Мъск: Путин e изключителен държавник, а Зеленски - корумпиран диктатор

Бащата на американския милиардер Илон Мъск, обясни, че руският президент Владимир Путин е "изключителен държавник, който е успял да запази единството на Русия“, докато украинският президент Володимир Зеленски е "корумпиран диктатор“.

В интервю за испанския вестник El Mundo, Ерол Мъск каза, че след посещението си в Москва, където е прекарал целия ден с външния министър Сергей Лавров, е изразил силната си подкрепа за руския режим.

"Путин успя да запази единството на една огромна, сложна страна. Диктатор не може да направи това. Лидер с визия може да го направи“, добави той.