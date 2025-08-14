САЩ разполагат военни сили в Карибско море за борба с наркокартелите

САЩ наредиха разполагането на военновъздушни и военноморски сили в Южно Карибско море, за да отговорят на заплахите от наркокартели от Латинска Америка, съобщи БТА.

Засега са известни малко подробности за операцията, но наскоро американският президент Доналд Тръмп поиска да използва армията срещу латиноамериканските наркогрупировки, които той определи като глобални терористични организации. Пентагонът получи нареждане да подготви планове.

Тръмп направи разбиването на наркокартелите основна цел на своята администрация, част от по-мащабните му усилия да ограничи имиграцията и да осигури южната американска граница.

През последните месеци администрацията на Тръмп вече разположи най-малко два военни кораба, за да подпомогне осигуряването на границата и срещу трафика на наркотици.

Източници от Вашингтон съобщиха за Ройтерс, че министерството на отбраната вече нарежда разполагането на американски военновъздушни и военноморски сили в южната част на Карибско море.

"Това разполагане има за цел да отговори на заплахите срещу националната сигурност на САЩ, (отправени) от специално набелязани наркотерористични организации в региона", добавиха те.

През февруари администрацията на Тръмп определи мексиканския картел "Синалоа" и други наркогрупировки, както и венецуелската престъпна група "Трен де Арагуа" като глобални терористични организации, след като американският президент засили антиимиграционните мерки срещу предполагаеми членове на тези групировки.

Американската армия вече увеличи въздушното си наблюдение над мексиканските наркокартели, за да събира разузнавателна информация и да определи как най-добре да противодейства на техните дейности.

По-рано Тръмп предложи да изпрати американски войски в Мексико, които да помогнат в борбата срещу наркотрафика, но мексиканските власти категорично отказаха.